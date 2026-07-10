Invecchiare bene si può: un nuovo studio nella Zona Blu sarda lega longevità a curiosità

Condotta da Maria Chiara Fastame e colleghe dell'Università di Cagliari e pubblicata sull'International Journal of Applied Positive Psychology, la ricerca ha coinvolto 125 persone tra i 71 e i 101 anni, con un'età media di 80 anni. 55 sono residenti della "Zona Blu" sarda, 70 vivono nelle aree rurali limitrofe. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad una batteria di test su personalità, benessere psicologico e qualità della vita legata alla salute.