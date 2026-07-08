"Bello è magro": la pensa così un adolescente su quattro. L'esperto: "Oggi conta solo un corpo performante"

"I dati confermano esattamente il quadro che abbiamo descritto. Viviamo in una società talmente ossessionata dalle prestazioni che le diete e l'utilizzo di integratori sono diventati la normalità. I ragazzi cercano informazioni in rete e sui social, e poi ne fanno uso, replicando lo stesso comportamento degli adulti. Ma le dico la verità: sono molto più preoccupato dal comportamento degli adulti che da quello dei giovani. È proprio nei confronti del mondo adulto, infatti, che è crollata la fiducia dei ragazzi. Vediamo adulti costantemente connessi ai social, ossessionati dall'apparire magri e in forma su internet, che poi però si battono pubblicamente per evitare la dipendenza da smartphone e social negli adolescenti. Da questo si capisce che siamo davanti a un modello di profonda dissociazione. Questa incoerenza finisce per azzerare la fiducia dei ragazzi nei confronti di un mondo adulto in cui, ormai, prevale nettamente l'esaltazione di se stessi e l'apparire.