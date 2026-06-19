La loro terapia, nota come ER-100 (AAV2-OSK), utilizza i cosiddetti fattori OSK, ovvero tre proteine — Oct4, Sox2, Klf4 — per eseguire una riprogrammazione epigenetica parziale, azzerando l’età cellulare e ripristinandone la funzionalità. Dopo essere stata testata su roditori e primati, l’azienda ha annunciato che il primo paziente umano ha ora ricevuto il trattamento. "Si tratta del primo candidato in assoluto per il ripristino epigenetico approvato per le sperimentazioni cliniche e, in caso di esito positivo, il trattamento con ER-100 rappresenterebbe il primo caso di ringiovanimento cellulare nell’uomo", ha dichiarato l’azienda in un comunicato stampa. "La nostra ricerca ha suggerito che l’invecchiamento sia determinato in gran parte dalla perdita di informazioni epigenetiche, non da danni irreversibili", ha spiegato David Sinclair, cofondatore di Life Biosciences e professore di genetica alla Harvard Medical School. "Questo studio clinico rappresenta la prima opportunità per verificare se il ripristino di tali informazioni possa migliorare il decorso delle malattie umane".