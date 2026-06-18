La diffusione di hamburger vegetali, bevande a base di avena o soia e altri prodotti a base di piante sugli scaffali dei supermercati riflette questa trasformazione. Ora, a sostenere il mercato non sono più solo i vegetariani e i vegani, ma anche milioni di consumatori che continuano a mangiare carne e derivati animali, scegliendo però con maggiore frequenza alternative vegetali per svariati motivi che vanno dalla salute alla sostenibilità ambientale o anche al benessere animale. Secondo i dati di YouGov, oltre 15 milioni di famiglie italiane hanno acquistato almeno un prodotto plant-based nel corso del 2024, pari a quasi il 60% delle famiglie del Paese. La frequenza di acquisto è aumentata di quasi il 10% in un solo anno.