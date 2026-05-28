Proteine vegetali: legumi, cereali e semi, gli alleati di un'alimentazione completa

A completare la famiglia delle proteine vegetali ci sono frutta a guscio e semi oleosi: mandorle, noci, semi di zucca, di girasole, di canapa. Vanno consumati in piccole quantità, perché ricchi di grassi (per quanto buoni) e calorie, ma rappresentano uno spuntino nutriente e una fonte proteica utile. Alcuni alimenti, come soia, quinoa e amaranto, contengono addirittura tutti gli aminoacidi essenziali, e sono quindi considerati proteine vegetali complete.