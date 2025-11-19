Logo Tgcom24
Sciame sismico ai Campi Flegrei, registrata una scossa di magnitudo 2.7

La zona interessata dall'evento sismico è stata localizzata nel Comune di Pozzuoli

19 Nov 2025 - 16:07
© ansa

Nei Campi Flegrei è stato registrato uno sciame sismico in corso dalle 11:36, con la scossa più forte di magnitudo 2.7, alle 13:49. L'aggiornamento arriva dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, che ha comunicato il progressivo susseguirsi degli eventi sismici nell'area vulcanica della Campania. L'epicentro è stato individuato nei pressi della Solfatara, nel territorio del Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa tre chilometri.

