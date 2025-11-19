Sciame sismico ai Campi Flegrei, registrata una scossa di magnitudo 2.7

Nei Campi Flegrei è stato registrato uno sciame sismico in corso dalle 11:36, con la scossa più forte di magnitudo 2.7, alle 13:49. L'aggiornamento arriva dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, che ha comunicato il progressivo susseguirsi degli eventi sismici nell'area vulcanica della Campania. L'epicentro è stato individuato nei pressi della Solfatara, nel territorio del Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa tre chilometri.