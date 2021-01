Voragine Napoli, De Luca: problema idrogeologico, ora test su area

Napoli, voragine all'ospedale del Mare Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sopralluogo del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, all'Ospedale del Mare dove si è aperta una enorme voragine in un parcheggio. "Ringraziando il cielo non ha portato danni né dal punto di vista dell'impiantistica né delle vite umane", ha detto De Luca confermando poi che si è trattato di "un problema idrogeologico che è esploso". "Adesso - aggiunge - bisogna fare un sondaggio geologico e vedere come siamo messi in altre parti del territorio".