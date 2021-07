Violenze su detenuti, direttrice del carcere: "In quei giorni ero assente"

Ansa

La direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Elisabetta Palmieri, smentisce la sua presenza durante le violenze del 6 aprile 2020 sui detenuti. "Sono stata assente per tre mesi per motivi di salute", spiega ai giornalisti. Quanto all'accaduto, la direttrice definisce inammissibile l'accaduto, ma contestualizza l'episodio sottolineando che "nei giorni precedenti i detenuti in rivolta si erano impadroniti di alcune sezioni".