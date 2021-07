Violenze S.M. Capua Vetere, ex detenuto: "Anche direttrice con manganello"

Ansa

Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ricorda il pestaggio da parte della polizia penitenziaria avvenuto ad aprile. "Non posso ripensarci, vado al manicomio - racconta -. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice. Sono stato il primo a essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone. Ci hanno massacrato".