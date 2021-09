Vaccini, De Luca: "Sanitari no vax vanno allontanati, basta imbecillità"

ansa

"Chi non si vaccina tra i sanitari dev'essere sospeso e allontanato dal servizio, senza perdere un minuto di tempo. Per il resto, pur esprimendo il massimo di rispetto per chi ha comunque posizioni di incertezza e preoccupazione, è arrivato il momento di farla finita e di diventare persone serie e mature. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Tutte queste imbecillità devono finire", ha aggiunto.