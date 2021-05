Vaccini, da giovedì in Campania richiamo Pfizer-Moderna a 30 giorni

Ansa

Da giovedì in Campania i cittadini che riceveranno la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo. Lo ha deciso l'Unità di crisi regionale, come da nuove indicazioni del ministero della Salute, secondo il quale la seconda dose va somministrata "entro i 42 giorni". I cittadini a cui è già stata somministrata la prima dose, invece, saranno convocati entro 21 giorni (Pfizer) o 28 giorni (Moderna).