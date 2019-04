Università di Napoli, un voyeur scatta foto alle studentesse nei bagni

L'allarme è stato lanciato attraverso i messaggi tra gli universitari, che non hanno tanta voglia di parlare, secondo quanto racconta il "Mattino". "Abbiamo sentito qualcosa - rispondono evasivi - ma non sappiamo dire esattamente cosa sta succedendo". In effetti, da quanto scrive il quotidiano di Napoli, è molto facile fare delle riprese tra un bagno e l'altro. E adesso gli studenti stanno provvedendo a comunicare il problema alle autorità competenti per chiedere maggiori controlli ed evitare i guardoni.



Le ragazze sono state invitate ad essere prudenti quando utilizzano i servizi igienici, ma si auspica soprattutto maggiore vigilanza su chi entra ed esce. C'è chi dice che il voyeur sia qualcuno che avrebbe molestato alcune donne nel suo quartiere, ma nessuna certezza: solo voci.



Il rettore: "Deplorevole, ma non si può controllare gli ingressi in un'università" - Sul caso è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che punta il dito contro "la carenza di sicurezza in una struttura pubblica" e chiede "un intervento del rettore e del gestore". E proprio il rettore dell'università, Elda Morlicchio, spiega di aver appreso la notizia direttamente dai social. "Un episodio deplorevole - ha detto -, da condannare con fermezza. Non si possono sistemare telecamere nei bagni o controllare chiunque entri o esca dall'università. Parlerò di quanto accaduto al Senato accademico e ascolterò i rappresentanti degli studenti". I ragazzi fanno notare che le guardie giurate dovrebbero essere presenti ad ogni piano, ma non sempre ci sono. Soprattutto nei piani meno frequentati. Come il quarto, dove è accaduto il fattaccio.