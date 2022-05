Travolto dal trattore, muore 65enne nel Salernitano

Un pensionato di 65 anni è morto travolto dal suo trattore.

L'incidene è avvenuto a Serre, in località Favali, in provincia di Salerno. L''uomo stava eseguendo lavori agricoli nel suo terreno quando è stato colpito in pieno dal mezzo. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Eboli e il personale del 118.