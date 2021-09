Tragedia a Napoli, bimbo di quattro anni precipita dal balcone e muore

Google Maps

Un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone ed è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata in una traversa di via Foria, a Napoli, vicino all'Orto Botanico. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora non è chiaro se il bimbo fosse da solo in casa o sfuggito al controllo degli adulti.