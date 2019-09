Terremoto di magnitudo 4.3 nel Salernitano, epicentro a Orria

Un terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuto nella zona a nord di Orria, in provincia di Salerno. Lo riferisce il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'evento si è verificato in serata ed è stato registrato ad una profondità di 325 chilometri. Non e' ancora chiaro se ci siano stati danni o feriti.