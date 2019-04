Teano (Caserta), banda su un furgone grigio tenta di rapire ragazzine: scatta il panico nella popolazione

Psicosi collettiva oppure esiste davvero una banda di balordi che scorrazza nelle vie di Teano a caccia di ragazze da portare via? E' la domanda alla quale i carabinieri stanno cercando di dare risposta. Quello che si è saputo riguarda due singoli episodi per ora catalogati come "sgradevoli avvicinamenti". Nel primo suo malgrado è stata protagonista una minorenne che si stava recando a scuola. E vista la giovane età gli investigatori non hanno rilasciato dettagli.



Il secondo caso riguarda invece una 20enne, commessa in un negozio di abbigliamento, che durante il tragitto verso il luogo di lavoro è stata avvicinata da quattro persone a bordo di un furgone. Da questi sono arrivati prima dei pesanti apprezzamenti, poi uno di questi ha afferrato il braccio della giovane e ha tentato di farla salire a bordo del mezzo con uno strattone. La ragazza ha quindi cominciato a urlare attirando l'attenzione di altre persone e mettendo in fuga i balordi.



Ed è il furgone in comune denominatore di questi spiacevoli episodi. Le telecamere di zona sono quasi tutte guaste ma a quanto pare una avrebbe ripreso la targa del mezzo. I Carabinieri si dicono quindi fiduciosi di poter in breve tempo risalire ai malintenzionati riportando la tranquillità in tutta Teano.