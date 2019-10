Spari dopo lite in ospedale, 2 feriti nel Salernitano

Due persone sono rimaste ferite a Cava de' Tirreni (Salerno) in seguito a una sparatoria avvenuta di fronte all'ospedale "Santa Maria Incoronata dell'Olmo". La lite sarebbe iniziata all'interno del nosocomio: a sparare per primo sarebbe stato il padre del medico coinvolto nella discussione. Entrambe le persone ferite, secondo quanto si apprende, sono ricoverate ma non sono in pericolo di vita.