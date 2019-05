Sparatoria a Napoli, De Magistris: "Crimine indegno,siamo sconvolti"

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato la sparatoria che ha visto coinvolta una bambina di tre anni. "Preghiamo per la piccola bimba che lotta per la vita al Santobono perché colpita da un proiettile di un vile criminale indegno di appartenere all'umanità - ha detto -. Il pensiero e la preghiera del popolo napoletano sono con il cuore per questa innocente creatura. Siamo sconvolti, Napoli si stringe attorno alla famiglia".