Si lancia dal quarto piano a Pozzuoli, viva grazie ai panni stesi

I panni stesi sui balconi sottostanti potrebbero aver salvato la vita di una donna di 40 anni che si è lanciata dal quarto piano della propria abitazione a Pozzuoli (Napoli). La donna è finita sul selciato dopo che la caduta è stata attutita dagli stendipanni ancorati ai balconi.. E' in gravi condizioni ma i medici non disperano di poterla salvare. Non del tutto chiare le cause alla base del gesto. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri.