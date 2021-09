Sequestra la ex moglie e la violenta: 37enne arrestato nel Casertano

ansa

Un 37enne è stato arrestato nel Casertano con l'accusa di aver sequestrato la ex moglie dopo averla attirata in un albergo e di averla ripetutamente violentata. La donna aveva sporto denuncia, quindi l'aveva ritirata (secondo i carabinieri perché minacciata dall'uomo), e quindi l'ha nuovamente presentata: questa volta è quindi scattato l'arresto per l'ex marito. Secondo i militari i maltrattamenti andavano avanti dal 2017.