Scuola, Tar Campania annulla l'ordinanza di De Luca: valgono regole Dpcm

Italy Photo Press

Il Tar della Campania ha annullato l'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che prevedeva il ritorno a scuola in presenza solo fino alla terza elementare. Secondo il giudice amministrativo per la Regione devono dunque valere le regole previste dall'ultimo Dpcm per le aree in zona gialla. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata per il 16 febbraio.