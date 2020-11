Scuola, De Luca: orientamento governo è riaprirle il 9 gennaio

Ansa

Nella riunione di giovedì tra Regioni e governo "è emerso l'orientamento dell'esecutivo di aprire le scuole il 9 gennaio". Lo rivela il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Mi auguro ovviamente che riaprano a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo in condizioni Comuni e strutture scolastiche per riprendere l'attività in condizioni di sicurezza", conclude.