Scarcerati indagati per stupro Napoli, Di Maio: "E' una vergogna"

"Non sta a me entrare nel merito della decisione presa, ma permettetemi di dire che è una vergogna che, a poche settimane dalla violenza, due di quei tre delinquenti siano già liberi di andarsene in giro a farsi i cavoli propri". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio commentando la scarcerazione di due dei presunti stupratori di una 24enne di Portici in una stazione della Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano.