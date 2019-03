Salerno, tre bambini rifiutati dalla materna: non erano vaccinati

"Abbiamo dovuto fermare tre alunni della scuola materna. Le famiglie erano state già avvertite venerdì e quindi oggi non hanno portato i bambini a scuola", ha detto Trusio. Dei tre bambini due hanno cinque anni ed uno quattro. Solo un bambino è figlio di no vax: "Ho incontrato la famiglia - spiega il preside - che mi ha detto di essere contraria ai vaccini e quindi il bambino non tornerà a scuola, perche' al momento non intendono vaccinarlo. Le altre due famiglie, invece, non hanno dichiarato di essere no vax e infatti mi hanno preannunciato che nel giro di qualche giorno provvederanno alla vaccinazione".



"Ho dovuto fermare la frequenza - spiega Trusio - firmando una sospensione della frequenza fino al perfezionamento dell'avvenuta vaccinazione. Già un mese fa avevo ho fatto una prima comunicazione alle famiglie ricordando la scadenza del 10 marzo e venerdì ho fatto una seconda comunicazione ufficiale invitando le famiglie a non venire a scuola". Anche alla scuola primaria ci sono bimbi non vaccinati: "Abbiamo due casi - spiega il preside - e per loro abbiamo fatto la segnalazione all'anagrafe, in quel caso parliamo di scuola dell'obbligo e non posso impedirgli la frequenza".