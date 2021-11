Salerno, prestavano denaro con tassi del 514%: 5 arresti

ansa

La Dia di Salerno ha arrestato 5 persone con le accuse di violenza privata, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, in alcuni casi aggravate dal metodo mafioso. Gli arrestati prestavano denaro con tassi di interesse di natura "usuraia" compresi tra il 300 e il 514% annuo, e, per ottenere il pagamento del debito, intimidivano le vittime al punto da costringerle in alcuni casi a vendere i propri beni.