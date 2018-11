Salerno, investe giovani con auto dopo una rissa fuori dalla discoteca: 7 feriti

Un 18enne ha investito con l'auto un gruppo di ragazzi in seguito a una rissa avvenuta all'esterno di una discoteca di Cava dei Tirreni , nel Salernitano. Il giovane, di Pagani, è stato individuato e arrestato dagli agenti di polizia. Sette persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Il ragazzo arrestato dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

Il racconto dei testimoni e le indagini effettuate hanno permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Mentre era in corso una festa in discoteca, alcuni giovani sono entrati in contrasto tra loro. Una parte dei ragazzi è stata allontanata dal locale e fra questi vi era anche il 18enne di Pagani che, nell'andare a riprendere la sua autovettura, ha trovato una ruota forata.



A quel punto, non avendo la ruota di scorta, ha chiesto telefonicamente supporto al padre che, dopo averlo raggiunto con la sua auto, una Fiat 500, ha iniziato a sostituire la gomma. Nel frattempo il giovane è salito a bordo della vettura del genitore e, dopo aver fatto inversione di marcia, si è allontanato di circa cento metri. Poi ha girato nuovamente il veicolo e si è fiondato a forte velocità sui ragazzi che stavano uscendo dalla discoteca, investendone sette (sei residenti a Cava dei Tirreni e uno ad Angri).



Di questi sei hanno riportato lesioni giudicate guaribili da 5 a 8 giorni, mentre un 19enne di Cava dei Tirreni è stato ricoverato in prognosi riservata presso il locale ospedale per gravi fratture al bacino. Anche il padre dell'arrestato, tra l'altro, è rimasto contuso e ha riportato una prognosi di 5 giorni.



Durante la manovra, tra l'altro, il 18enne è salito con l'auto sul marciapiede dove erano parcheggiate altre vetture, danneggiandole e terminando la corsa contro un palo della luce. Dagli accertamenti effettuati risulta che il ragazzo, incensurato, non aveva né bevuto alcolici né assunto sostanze stupefacenti. Le indagini hanno consentito di accertare la flagranza del reato di tentato omicidio. Pertanto il 18enne è stato arrestato e condotto presso la sua abitazione dove resta agli arresti domiciliari a disposizione delle autorità.