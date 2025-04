Muore dopo 24 ore di attesa in barella al "Ruggi" di Salerno, il figlio di Cristina Pagliarulo: "Chiedo giustizia"

Dopo 48 ore di agonia, di cui la metà trascorse su una barella, un intervento chirurgico non è bastato a salvare la vita di Cristina Pagliarulo. "Quando l'ho salutata in stanza era sedata mi ha riconosciuto e mi sono tranquillizzato ma poche ore dopo mi hanno detto che per lei non c'era più niente da fare", racconta in lacrime Gegè. L'azienda ospedaliera di Salerno ha fatto sapere in una nota di aver esaminato il caso attraverso una commissione interna e di non "non aver riscontrato elementi di criticità" nell'assistenza fornita alla paziente. "Nessun medico ci ha spiegato come una piccola infezione intestinale si possa essere trasformata in un male così grave", dice il figlio.