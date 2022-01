Salerno, cadono dallo scooter: morti ragazza 15enne e amico 18enne

Ansa

Una 15enne e un 18enne hanno perso la vita in un incidente avvenuto a Pellezzano, nel Salernitano. I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo dello scooter. Insieme alle due vittime c'erano anche altri due ragazzi in sella ad un motorino. Anche loro sono caduti ma senza riportare gravi conseguenze.