Salerno, cacciato dal fratello perché gay: trova una nuova casa grazie a "Pomeriggio Cinque"

La particolare storia di Sergio ha finalmente un lieto fine. L’uomo, che era stato cacciato di casa dal fratello perché omosessuale, ha trovato una nuova sistemazione. Ad accoglierlo a braccia aperte è stata Loredana, che aveva scoperto tutto grazie a “Pomeriggio Cinque”, dove era stata denunciatala vicenda.



Sono proprio le telecamere del programma di Canale 5 ad entrare nella nuova casa a testimoniare la "creazione" di una nuova famiglia. Sergio, invalido al 100%, non ha neanche la forza di parlare per l'emozione: “Mi si è bloccata la lingua in bocca. Non so cosa dire se non grazie”.



Ma per Loredana dargli ospitalità non è stato affatto un peso: “Ho perso una sorella 28 anni fa, adesso ho di nuovo un fratello. Spero che rimarrà qui con noi a lungo”. Anche il figlio della donna, Vincenzo, ha voluto dare il benvenuto al nuovo ospite con una torta coi colori arcobaleno, simbolo della comunità gay.