Reddito di cittadinanza, licenziati da Fca salgono su un campanile a Napoli

Due ex operai Fca licenziati sono saliti per protesta sul campanile della Chiesa del Carmine, a Napoli, dove stanotte hanno esposto un grande striscione con la scritta: "Il reddito di cittadinanza per licenziati non c'è". I due avevano perso il lavoro dopo aver esposto un manichino di Sergio Marchionne impiccato nell'ambito di una manifestazione a Pomigliano d'Arco. Altri operai sono scesi in piazza per sostenere la contestazione.