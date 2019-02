24 febbraio 2019 21:59 Presunto caso di razzismo in ospedale, "tu devi morire" a paziente ivoriano: video-shock su Facebook Il giovane si era recato al nosocomio di Mercato San Severino (Salerno) per dolori al petto. "Devi tornare al tuo Paese, non voglio vederti più" si sentirebbe dire da unʼinfermiera. Aperta inchiesta interna

"Devi morire, torna al tuo Paese, non voglio vederti più". A ripetere queste parole e a registrarle con il suo smartphone mentre gli venivano dette in presa diretta è Souleymane Rachidi, 20enne della Costa d'Avorio. Nel video-shock pubblicato sul suo profilo Facebook si vede il giovane coricato su una barella lungo il corridoio di un ospedale, che denuncia l'episodio di razzismo di cui è vittima. "Sono andato al pronto soccorso nella notte per un dolore al petto", aggiunge nei commenti il ragazzo che si è recato nella struttura di Mercato di San Severino (Salerno). Secondo l'accusa a pronunciare le offese sarebbe stata un'infermiera. Aperta un'inchiesta interna. Subbuglio in Rete.

La video-denuncia su Facebook"Questa è l’Italia? Dove la vita umana non ha nessun valore, in un ospedale pubblico dove il dottore ti dice 'devi andare al Paese tuo, devi morire perché sei nero'", ha scritto il 20enne a commento del video-denuncia pubblicato sul suo profilo Facebook. "Dopo questo episodio - si legge ancora - ho deciso di non curami più e sono andato via da questo ospedale". "Io sono fiero della mia razza - aggiunge - e sono fiero di colore della mia pelle... Andate a dire a Salvini che sono ancora vivo".

La vicenda ricostruita dalla stampa localeStando a quanto si legge sui giornali locali online, Souleymane Rachidi aveva chiamato il 118 nella notte per un malore. Con l'ambulanza era stato accompagnato Pronto Soccordo dell'ospedale "Curteri" di Mercato San Severino (Salerno). A questo punto, come lui stesso denuncia con un video registrato con il suo cellulare, viene apostrofato con frasi razziste da una donna. Le stesse frasi pronunciate da una voce femminile si possono ascoltare nel filmato pubblicato dal giovane. La donna in questione non viene mai inquadrata. Si pensa a un'infermiera.



Il 20enne lascia così il pronto soccorso, ma persistendo il dolore al petto, si fa accompagnare dal suo datore di lavoro all'ospedale "Ruggi" di Salerno. Qui sarebbe stato sottoposto ad accertamenti che avrebbero individuato la causa del malore, un problema bronchiale, curabile con terapia farmacologica.