Due anni fa l'inviata delle "Iene", Nadia Toffa, era andata a Ponticelli, periferia est di Napoli, dove nelle casette costruite dopo il terremoto in Irpinia, vivono 380 persone. Questi prefabbricati, noti come i ‘bipiani di Ponticelli’, sono interamente in amianto. Una trappola mortale che ha già causato moltissime vittime. Ai microfoni del programma televisivo di Italia 1, parla Carmen: “Sono 25 anni che sono qui e da 10 mi sono ammalata di tumore al cervello. Ho partorito mio figlio quando ero già malata”.



Le fa eco il marito che dice: “O mi muore la moglie o il figlio. Qui è così”. Anche Cira dal 1992 vive a Ponticelli: “Sono vedova, ho 10 figli, un tumore al colon e continuo a vivere ai bipiani”. Il sindaco di Napoli, De Magistris, aveva promesso di fare qualcosa, ma due anni dopo il servizio di Nadia Toffa, non è cambiato nulla. E nel 2019 ci sono stati già due morti.