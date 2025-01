Crollo nel cimitero di Poggioreale a Napoli, una donna: "Con le mani ho ricostruito una colonna vertebrale"

"È una cosa immane quella che abbiamo visto e quello che abbiamo fatto", spiega Anna ai microfoni della trasmissione di Canale 5. E prosegue: "Lo dovevamo fare. Lo dobbiamo ai nostri parenti che stanno là sotto perché ormai da marzo dell'anno scorso qui nessuno fa niente. Siamo andati lì per una protesta, per risollevare una dinamica e ci siamo armati di pale e picconi". "Sono scesa io con le altre persone- precisa la donna -, ma ci siamo subito resi conto che andando più giù era un orrore. Abbiamo cercato di bucare con le pale e alla prima botta che abbiamo dato sono uscite a pochi centimetri le ossa. Io con le mani ho ricostruito una colonna vertebrale, ho preso dei pezzettini di ossa di un neonato nelle mie mani". La conduttrice Myrta Merlino interviene e chiede alla signora come mai nessuno ha fatto nulla fino a oggi e lei replica: "Fino a marzo la metropolitana si era assunta tutte le responsabilità di quello che aveva combinato, rompendo l'argine del fiume Sebeto che si è portato via tutto. A marzo, però, un Ctu ha deciso di archiviare il caso e da quel momento in poi hanno tolto tutte le gru con cui stavano smontando le cappelle e recuperando i corpi. Da quel punto in poi la Metropolitana, visto che hanno detto che non c'entrava nulla, ha fermato le operazioni".