Odissea traghetto Salerno-Catania con 250 passeggeri, avaria risolta

Il traghetto "Egnazia", partito da Salerno con 250 persone a bordo, è rimasto fermo per molte ore in mare. La segnalazione è arrivata da diversi passeggeri, che lamentavano assenza di informazioni dall'equipaggio o dal comandante. La nave, diretta a Catania, "è rimasta spenta, con in funzione soltanto le luci di emergenza, senza possibilità di utilizzare i bagni", hanno raccontato i malcapitati. L'arrivo a destinazione è previsto per le 18.