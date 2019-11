Nutella Biscuits, introvabili ovunque: a Napoli arrivano i bagarini

Tutti vogliono provare i Nutella Biscuits ma nessuno riesce a trovarli. Data l'enorme richiesta, non prevista dall'azienda, sugli scaffali dei supermercati il nuovo prodotto targato Ferrero è un miraggio, tanto da indurre alcuni fortunati consumatori ad acquistarne in quantità per poi rivenderli a prezzi maggiorati sulle piattaforme di e-commerce. Ma non basta. A Napoli è stato inventato un nuovo mestiere: il bagarino dei biscotti.