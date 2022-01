Napoli, vietati i funerali di "Pupetta" Maresca: rito al cimitero

Funerali privati per Assunta "Pupetta" Maresca, lady camorra, morta tre giorni fa all'età di 86 anni a Castellammare di Stabia (Napoli). Lo hanno deciso prefetto e questore di Napoli. La sua scomparsa aveva riacceso l'interesse per una vita avvolta in un alone di fascino, tra crimine e tragedie. Ma la sua contiguità con la camorra ha indottole autorità a evitare che la cerimonia funebre pubblica ne accreditasse l'immagine di star.