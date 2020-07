Napoli, uomo uccide convivente e poi si toglie la vita 

Un uomo di 65 anni ha ucciso a coltellate la convivente 58enne per poi gettarsi dal quarto piano della sua abitazione, morendo sul colpo. E' accaduto nella serata di lunedì in un condominio di Portici (Napoli). Poco prima dei fatti, i vicini avevano sentito delle urla provenire dall'abitazione dei due.

Stando a quanto emerso, non vi sarebbero state in precedenza denunce per litigi tra i due. La coppia non aveva figli ed era sola in casa al momento della tragedia.

La donna era ricercatrice di scienze e tecnologie alimentari al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II, dove si era laureata in Scienze Agrarie nel 1991.