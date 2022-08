Napoli, sullo scontrino spuntano contributi di gas ed energia da pagare: la provocazione di una pizzeria

È quanto è apparso su uno scontrino della pizzeria Gorizia a Napoli . Scontrino che i clienti non vedranno mai: si tratta infatti di una provocazione del titolare, Antonio Grasso , in risposta alle critiche per aver aumentato il costo delle pizze nell'ultimo mese.

Il post su Facebook -

Il titolare della pizzeria ha postato lo scontrino-provocazione su Facebook insieme all'ultima bolletta ricevuta (da 8.300 euro circa) e ha scritto: "Sarebbe giusto inserire in conto le voci che ci hanno portato ad aumentare i prezzi?".

"L'anno scorso per l'energia e la luce al mese pagavo 2.500 euro, a luglio invece la cifra è salita a 8.300. Per forza ho dovuto ritoccare i prezzi delle mie pizze. In percentuale significa un aumento del 300%. Al tempo stesso l'aumento delle mie pizze è stato in percentuale decisamente inferiore, pari a circa il 12%. Ci tenevo però a farlo capire chiaramente ai clienti e per questo ho scelto di postare quello scontrino", ha detto il ristoratore al quotidiano di turismo, ristorazione e accoglienza Italia a Tavola. Il prezzo della margherita d'asporto è infatti salito da 4,5 a 5,5 euro, mentre in sala viene servita a 8 euro.

"È soltanto una provocazione. Altrimenti se inserissi quelle voci veramente sullo scontrino sarei poi costretto a pagarci l'Iva", ha concluso Grasso.