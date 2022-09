Napoli, studente scrive al sindaco: "Chiuda le scuole, piove troppo assai", la risposta non lascia scampo...

Soprattutto in una città, qual è San Giorgio a Cremano , in provincia di Napoli, dove la vena ironica è di casa: qui è nato infatti un genio della comicità italiana del calibro di Massimo Troisi . La conversazione è avvenuta proprio tra il sindaco del comune campano, Giorgio Zinno , e un giovane studente: "Sindaco sta piovendo troppo assai, potrebbe chiudere le scuole?", ha chiesto via chat il ragazzo, "Come posso chiudo le scuole, se scrivete così? , ha replicato ironicamente il primo cittadino, al quale non è sfuggito l' errore grammaticale .

"Cari concittadini, anche stasera passo qualche ora a rispondere a ragazzi che mi chiedono di". Così il sindaco di San Giorgio ha scritto sul suo account Facebook in un post in cui ha raccontato l'episodio, con tanto di screen. La bizzarra richiesta è stata infatti per il primo cittadino l'occasione di un piccolo sfogo.

"Troppo assai? E come chiudo le scuole se scrivete così?...". Questo è stato il messaggio di risposta di Zinno: una battuta, perché "a volte una risata - scrive nel post il sindaco - ci può aiutare nelle giornate pesanti", ma anche una riflessione tutt'altro che leggera. "Rispondo - si legge ancora sul suo account - tentando di far capire che si chiudono solo nel caso in cui abbiamo materialmente atti che comprovino. A qualcuno rispondo cercando di far capire chee poi si può contattare qualcuno, mentre con altri instaurocome quello del post".

- L'allerta meteo sta diventando un problema anche politico, piuttosto complesso, fa notare il sindaco: "Se chiudiamo abbiamo i. Se chiudiamo e non piove, siamo folli perché chiudiamo con il sole. Se non chiudiamo e piove, siamo irresponsabili perché non abbiamo previsto la pioggia". Poi il commento si sposta su un altro tema, quello del: "Allora preferisco passare qualche ora serale a rispondere ai giovani di oggi; a coloro che senza limiti accedono ai mezzi di comunicazione, a volte senza il controllo di nessuno con il pericolo dietro l'angolo, ma cercano interlocutori sempre nuovi", conclude Zinno.