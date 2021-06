Napoli, sparatoria a Boscoreale: 17enne ferito a una gamba

ansa

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a una gamba da alcuni colpi di pistola sparati a Boscoreale, rione di edilizia popolare noto come una delle principali piazze di spaccio di droga dell'hinterland napoletano. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove è ricoverato: non è in pericolo di vita.