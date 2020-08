Napoli, simulano investimento per nascondere incidente sul lavoro

Un imprenditore edile di 40 anni, insieme con lo zio medico 68enne e un parente di 47 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per avere tentato di nascondere l'infortunio di un lavoratore in nero simulando un incidente stradale: è successo lo scorso 6 agosto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. La vittima dell'incidente, un operaio di 60 anni, ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.