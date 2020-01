Napoli, scomparso Luigi Favoloso: del gieffino ed ex di Nina Moric non si hanno notizie da 10 giorni

Da dieci giorni non si hanno notizie di Luigi Mario Favoloso. L'uomo, 32 anni, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso da Torre del Greco (Napoli) dove era rientrato in occasione delle festività natalizie per fare visita alla famiglia. Due giorni prima di Capodanno si sarebbe allontanato da casa, a piedi e senza documenti, senza più farvi ritorno.