Napoli, ripetuto il miracolo di San Gennaro: sangue liquefatto

"Vogliamo ringraziare il Signore - ha detto tra gli applausi e i giubili il cardinale Crescenzio Sepe - perché questo è innanzitutto un segno della sua bontà, della sua benevolenza, della sua misericordia del suo amore per noi, per Napoli, per la Campania, per la Chiesa. E anche un invito a tenerci stretto stretto come nostro parente e amico il nostro protettore San Gennaro. Viva San Gennaro".



Mentre all'interno del Duomo avveniva il miracolo, all'esterno si riuniva una delegazione della Whirlpool di Napoli per protestare contro la cessione della seda partenopea. Gli operai, che indossavano delle magliette bianche con la scritta "Whirlpool, Napoli non molla", chiedono di salvare i posti di lavoro.