Napoli, Pronto Soccorso affollati: "Ambulanze bloccate con i pazienti a bordo"

La gestione dell'emergenza sanitaria e il contemporaneo aumento dei contagi sta mettendo in seria difficoltà i Pronto Soccorso. Avviene a Napoli: le telecamere di "Pomeriggio Cinque" hanno documentato la situazione fuori dal Caldarelli dove le ambulanze restano bloccate in coda con i pazienti a bordo.

"Sono tutti sospetti Covid - spiega un operatore sanitario fuori dal Pronto Soccorso - sono risultati positivi al test rapido perché prima dell'accesso gli fanno il test rapido". Una situazione che crea disagi a chi avrebbe bisogno bisogno dell'arrivo di un'ambulanza: Per un altro addetto ai lavori il caos è dovuto anche da un altro fattore: "I medici di base non vanno a casa - sostiene - e quindi chi non si sente bene viene al Pronto Soccorso".

La situazione non migliora dopo la prima accettazione: anche all'interno del Pronto Soccorso i pazienti attendono di essere assisititi per molte ore sistemati provvisoriamente in barella.