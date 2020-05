Napoli, produceva igienizzante fuorilegge: sequestrata fabbrica

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato una fabbrica di oltre 1.000 metri quadrati dove si produceva igienizzanti spacciati per "disinfettanti". La titolare della fabbrica di San Giorgio a Cremano, una 41enne di Torre del Greco, è stata denunciata per frode in commercio, detenzione illecita di materiale infiammabile e per violazioni al Testo Unico sull'Ambiente.