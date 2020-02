Napoli, parte la demolizione della Vela Verde di Scampia

Napoli, al via la demolizione delle Vele di Scampia Ansa 1 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dovevano essere simbolo di riscatto e, invece, si sono trasformate in un simbolo di degrado. Oggi a Scampia potrebbe iniziare un'altra storia. Parte l'abbattimento della Vela Verde, la prima di altre due, mentre una quarta sarà trasformata al servizio dei cittadini. "Ci sono ricordi belli e ricordi brutti, ma soprattutto persone che non hanno mai smesso di lottare per una vita normale", ha detto uno dei rappresentanti del comitato Vele Scampia.