Napoli, occupata una chiesa per accogliere i senzatetto

Il movimento "Potere al Popolo", con una sua delegazione, ha riaperto e occupato una chiesa nel centro di Napoli, ormai chiusa da tempo e più volte saccheggiata, "per accogliere i senzatetto e i bisognosi di questa città che in questi mesi invernali rischiano la vita per il freddo". La chiesa è quello di Sant'Antonio a Tarsia del 1500. "Abbiamo deciso di organizzarci noi dal basso", spiegano i promotori dell'iniziativa.

"Nella nostra città non ci sono abbastanza dormitori né una adeguata risposta all'emergenza freddo", hanno scritto i giovani su un volantino. I ragazzi che hanno riaperto le porte della chiesa si sono messi all'opera per risistemare parte dell'edificio, che si estende su una superficie vastissima senza contare l'annesso convento che in passato ha ospitato una scuola.



"Mentre tutti fanno a gara a chi la spara più grossa in termini di promessa - dicono ancora - vogliamo portare come elemento politico di questa campagna elettorale delle pratiche concrete: la solidarietà, il mutualismo e l'aiuto reciproco".