Napoli, maxi incendio divampato nell'area est della città

ansa

Un maxi incendio è divampato nell'area est di Napoli. Ad andare in fiamme, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme. Allertata anche l'Arpac per verificare la presenza di possibili sostanze nocive nell'area interessata dal rogo. Ben visibile da vari punti della città una colonna di fumo nero con odore acre per chilometri.