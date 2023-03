Napoli, mamma e figlio trovati morti in casa: indaga la polizia

A Napoli, in un condominio di via Posillipo, sono state trovate morte in casa due persone, mamma e figlio, di 95 e 67 anni. Un condomino, preoccupato del fatto che dei due non si avessero notizie da giorni, ha segnalato l'anomalia alla polizia. Quando gli agenti, coadiuvati dai vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento, hanno trovato i corpi senza vita dei due. Sul posto, per gli ulteriori accertamenti e per risalire alla causa dei decessi, è giunta anche la polizia scientifica. Al momento non si esclude nessuna pista.