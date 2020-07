Napoli, lite per apprezzamenti a ragazze: 17enne ferito da coetaneo

A Napoli un 17enne è stato ferito con un'arma da taglio e punta da un coetaneo. Sarebbe accaduto per una lite scaturita in seguito ad alcuni apprezzamenti di troppo rivolti dall'aggressore alle amiche della vittima. I carabinieri hanno individuato il 17enne incensurato nella sua abitazione e lo hanno denunciato per lesioni. Gli accertamenti sono stati effettuati grazie alle immagini della videosorveglianza e all'analisi dei social.